BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die BKW-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 120,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,00 CHF ab. Bei 120,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der BKW-Aktie belief sich zuletzt auf 1'158 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BKW-Aktie somit 34,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 4,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BKW-Aktie in Höhe von 8,98 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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