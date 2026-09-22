BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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22.09.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 124,70 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die BKW-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 124,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Bei 124,10 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,20 CHF. Bisher wurden heute 3'307 BKW-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,90 CHF am 02.09.2026. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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