BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Abschlägen

Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 124,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'808 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 123,70 CHF. Bei 124,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'865 BKW-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,17 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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