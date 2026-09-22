BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 124,90 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der BKW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 124,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'850 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 125,10 CHF. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,70 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'782 BKW-Aktien den Besitzer.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum
BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
21.09.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BKW von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleihe: BKW nimmt 200 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
|
04.09.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.