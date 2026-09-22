BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag kaum verändert

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der BKW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 124,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'850 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 125,10 CHF. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,70 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'782 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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