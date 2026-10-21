BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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21.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BKW hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BKW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 119,60 CHF.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 119,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,90 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 118,90 CHF. Bei 119,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10'552 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,43 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 3,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,98 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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