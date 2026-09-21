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21.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Montagvormittag Verluste

BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,10 CHF ab.

BKW
124.91 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 125,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. Die BKW-Aktie sank bis auf 125,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'339 BKW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,68 Prozent. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,99 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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