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21.09.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Abschlägen

BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BKW gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 124,20 CHF ab.

BKW
124.80 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 124,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'763 Punkten steht. Bei 124,00 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 127,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'814 BKW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. 47,75 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,89 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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