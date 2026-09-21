Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’956 1.2%  SPI 19’769 1.3%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’588 1.1%  Euro 0.9440 0.0%  EStoxx50 6’319 1.3%  Gold 4’348 -0.7%  Bitcoin 69’216 3.7%  Dollar 0.8221 0.0%  Öl 100.5 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Montagmittag
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger
Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
Kryptowährungen im Aufwind: Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit acht Monaten
Suche...
ETF Sparplan

BKW Aktie 13029366 / CH0130293662

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 12:29:00

BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BKW

BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BKW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 124,80 CHF.

BKW
125.14 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 124,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'748 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 124,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'159 BKW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 47,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 CHF.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,99 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Doppelübernahme im DACH-Raum

BKW-Aktie im Minus: Ergebniserwartung nach verhaltenem Halbjahr nach unten angepasst

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 313 19.03.2027 154751294
Typ Hebel Verfall Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BKW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten