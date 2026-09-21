BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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21.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BKW
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 124,80 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 124,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'748 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 124,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'159 BKW-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 47,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,32 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 CHF.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,99 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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