BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BKW

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 124,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'748 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte BKW-Aktie bei 124,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'159 BKW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 47,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2026 bei 121,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,89 CHF.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,99 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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