BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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21.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von BKW zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 126,30 CHF.
Mit einem Kurs von 126,30 CHF zeigte sich die BKW-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,50 CHF zu. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 126,20 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 126,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'680 BKW-Aktien.
Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 31,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2026 bei 125,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,98 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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