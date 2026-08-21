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21.08.2026 12:29:00

BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag freundlich

BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BKW. Die Aktionäre schickten das Papier von BKW nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 127,60 CHF.

BKW
127.92 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BKW legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 127,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der BKW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,90 CHF zu. Mit einem Wert von 126,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'533 BKW-Aktien.

Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2026 bei 125,50 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 1,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,98 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,79 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’306.43 21.08.2026 13:15:36
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Long 12’842.85 8.92 BSUR4U
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