BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'936 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,30 CHF aus. Mit einem Wert von 132,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 844 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,70 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 26,38 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 126,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 CHF ausgeschüttet werden.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2023 8,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch