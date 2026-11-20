Die BKW-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 122,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 122,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 121,70 CHF. Mit einem Wert von 122,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'103 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 47,46 Prozent Luft nach oben. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 6,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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