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20.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BKW. Kaum Ausschläge verzeichnete die BKW-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 122,00 CHF.
Mit einem Wert von 122,00 CHF bewegte sich die BKW-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 122,70 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die BKW-Aktie bis auf 121,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'644 BKW-Aktien den Besitzer.
Bei 180,20 CHF markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 32,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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BKW am 20.11.2026
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