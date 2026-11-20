Mit einem Wert von 122,00 CHF bewegte sich die BKW-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'574 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 122,70 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die BKW-Aktie bis auf 121,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 122,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'644 BKW-Aktien den Besitzer.

Bei 180,20 CHF markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 32,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index

BKW-Aktie im Plus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt

BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab