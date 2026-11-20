Um 12:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 122,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 122,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'785 BKW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,87 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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