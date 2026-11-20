|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BKW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 122,30 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 122,30 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'609 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 122,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'785 BKW-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 180,20 CHF erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 vorlegen. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,87 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index
BKW-Aktie im Plus: Prognose trotz schwieriger Stromproduktion bestätigt
BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
16:29
|BKW Aktie News: BKW am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
12:29
|BKW Aktie News: BKW am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagvormittag seitwärts (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BKW von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|BKW-Aktie fester: Energiekonzern fällt aus dem MSCI Global Standard Index (AWP)
Analysen zu BKW AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- US-Tech-Börsen von Bären belastet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.