BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
Die Aktie von BKW zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 118,30 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 118,50 CHF. In der Spitze fiel die BKW-Aktie bis auf 118,20 CHF. Bei 118,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'202 BKW-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 35,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 2,70 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
17.10.26
|BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch (AWP)
|
16.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer (AWP)
|
09.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BKW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.