BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Im SIX SX-Handel kam die BKW-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 118,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 118,50 CHF. In der Spitze fiel die BKW-Aktie bis auf 118,20 CHF. Bei 118,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'202 BKW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 35,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 2,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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