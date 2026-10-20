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20.10.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW tendiert am Dienstagnachmittag fester

BKW Aktie News: BKW tendiert am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BKW. Im SIX SX-Handel gewannen die BKW-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

BKW
118.59 CHF 0.03%
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Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 119,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BKW-Aktie bei 119,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 118,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20'211 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 3,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,98 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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