BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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20.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 117,80 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 117,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'239 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 117,70 CHF. Mit einem Wert von 118,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 4'396 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 55,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BKW-Aktie mit einem Verlust von 2,29 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BKW-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,98 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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