BKW Aktie News: BKW tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Die BKW-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 127,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 127,10 CHF. Bei 128,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'053 Stück gehandelt.

Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2026 bei 125,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,26 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,99 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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