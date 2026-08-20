BKW Aktie News: BKW am Nachmittag tiefer

Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 127,30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 126,50 CHF ein. Bei 128,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 21'925 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,15 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 125,50 CHF am 19.08.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 1,41 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,99 CHF.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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