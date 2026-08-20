BKW Aktie News: BKW verzeichnet am Mittag Verluste

Das Papier von BKW gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 127,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten realisiert. Bei 126,50 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'006 BKW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 183,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 43,92 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 125,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,57 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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