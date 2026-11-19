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19.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BKW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 122,70 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 122,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'953 Punkten liegt. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 122,70 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'268 BKW-Aktien den Besitzer.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 46,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,10 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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