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19.11.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BKW. Zuletzt fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 121,60 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die BKW-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 121,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'838 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 121,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,00 CHF. Zuletzt wechselten 20'056 BKW-Aktien den Besitzer.
Am 19.01.2026 markierte das Papier bei 180,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 5,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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