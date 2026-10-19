BKW Aktie News: BKW tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 119,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'201 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BKW-Aktie bei 119,50 CHF. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 118,90 CHF. Mit einem Wert von 119,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'612 BKW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2026 auf bis zu 115,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 3,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BKW-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,88 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte BKW Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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