BKW Aktie News: BKW am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 118,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'210 Punkten notiert. Bei 117,90 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 119,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'965 BKW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 55,51 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 115,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,98 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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