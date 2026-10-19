BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Mittag ins Minus

Die BKW-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,90 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'214 Punkten realisiert. Die BKW-Aktie sank bis auf 118,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'851 BKW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,33 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BKW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BKW rechnen Experten am 14.03.2028.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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