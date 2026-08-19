BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BKW. Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 128,50 CHF.
Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 128,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. Bei 125,50 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 128,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'559 Stück gehandelt.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 29,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,33 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,99 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,81 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt
BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
19.08.26
|BKW bekommt im ersten Semester Dürre und Marktturbulenzen zu spüren (AWP)
|
19.08.26
|BKW Aktie News: BKW verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|BKW bekommt im ersten Semester Dürre und Marktturbulenzen zu spüren (AWP)
|
19.08.26
|BKW Aktie News: BKW am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
18.08.26
|BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter (AWP)
|
12.08.26
|BKW senkt Strompreise erneut (AWP)
Analysen zu BKW AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BKW am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.