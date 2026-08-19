BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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19.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BKW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BKW-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 130,10 CHF.
Die BKW-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 130,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,50 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 51'131 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 41,05 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 125,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2026). Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 3,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,99 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.09.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BKW ein EPS in Höhe von 8,81 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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