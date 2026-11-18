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18.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 123,90 CHF ab.
Die BKW-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 123,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'085 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 123,90 CHF. Mit einem Wert von 124,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'866 BKW-Aktien.
Am 19.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BKW-Aktie mit einem Kursplus von 45,44 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 7,10 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,87 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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