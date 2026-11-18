Die BKW-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 124,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'298 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 45,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,10 CHF ab. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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