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18.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW wird am Mittwochmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 123,90 CHF nach.
Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,90 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Die BKW-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,60 CHF nach. Mit einem Wert von 124,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 7'939 BKW-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 45,44 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,10 CHF am 02.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 7,10 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,87 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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