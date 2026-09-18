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18.09.2026 09:29:00

BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagvormittag südwärts

BKW Aktie News: BKW tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 124,00 CHF.

BKW
124.99 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

Die BKW-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 124,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Der Kurs der BKW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'101 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 121,90 CHF fiel das Papier am 02.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 1,69 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von BKW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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