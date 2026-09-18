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18.09.2026 16:29:00

BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Nachmittag freundlich

BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von BKW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 126,30 CHF zu.

BKW
126.44 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 126,30 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'572 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BKW-Aktie bis auf 127,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18'285 BKW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,29 Prozent hinzugewinnen. Am 02.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 121,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 3,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,89 CHF aus.

Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,77 CHF je BKW-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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