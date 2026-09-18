BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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18.09.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW verteidigt Stellung am Mittag
Die Aktie von BKW zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die BKW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 125,60 CHF.
Bei der BKW-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 125,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die BKW-Aktie sogar auf 126,10 CHF. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 124,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'917 BKW-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Mit Abgaben von 2,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF aus.
Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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