BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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18.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW tendiert am Vormittag um Nulllinie
Die Aktie von BKW hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BKW-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 132,80 CHF.
Die BKW-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,80 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 133,00 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BKW-Aktie bis auf 132,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,60 CHF. Bisher wurden heute 923 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 38,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 2,48 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,99 CHF, nach 3,80 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,81 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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