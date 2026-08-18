BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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18.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW büsst am Dienstagnachmittag ein
Die Aktie von BKW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BKW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 131,40 CHF abwärts.
Die BKW-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 131,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'156 Punkten notiert. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 130,60 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'941 BKW-Aktien umgesetzt.
Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 39,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2026 auf bis zu 129,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BKW-Aktie damit 1,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
BKW-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,99 CHF aus.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 19.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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