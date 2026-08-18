BKW Aktie News: BKW gibt am Mittag nach

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 131,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'108 Punkten steht. Die BKW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,60 CHF ab. Bei 132,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'933 BKW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,50 CHF erreichte der Titel am 24.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 40,08 Prozent Luft nach oben. Am 12.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,99 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.09.2027.

In der BKW-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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