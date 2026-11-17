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17.11.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BKW. Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 125,60 CHF ab.
Die BKW-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 125,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BKW-Aktie bis auf 125,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'962 BKW-Aktien.
Bei einem Wert von 180,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BKW-Aktie 43,47 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2026 bei 115,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BKW-Aktie 8,36 Prozent sinken.
BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 CHF belaufen.
BKW wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je BKW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,87 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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