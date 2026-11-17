Die BKW-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 125,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die BKW-Aktie bei 125,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'978 BKW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,20 CHF) erklomm das Papier am 19.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 115,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BKW-Aktie 8,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je BKW-Aktie.

Die BKW-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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