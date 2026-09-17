BKW Aktie News: BKW steigt am Donnerstagvormittag

Die BKW-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 124,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Bei 124,10 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 583 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 47,86 Prozent Luft nach oben. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,77 Prozent könnte die BKW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BKW-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,89 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten taxieren den BKW-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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