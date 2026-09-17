BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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17.09.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Donnerstagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von BKW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BKW-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 124,70 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 124,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 124,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'193 BKW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 121,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 CHF aus.
BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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