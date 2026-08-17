BKW Aktie News: BKW zieht am Montagvormittag an

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 132,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Bei 132,30 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 131,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'683 BKW-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 28,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 129,50 CHF fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,99 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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