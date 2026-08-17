BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.08.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW zieht am Montagvormittag an
Die Aktie von BKW gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BKW konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 132,00 CHF.
Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 132,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Bei 132,30 CHF markierte die BKW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 131,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'683 BKW-Aktien gehandelt.
Am 24.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 28,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 129,50 CHF fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die BKW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,99 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können BKW-Anleger Experten zufolge am 07.09.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BKW einen Gewinn von 8,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BKW-Aktie
BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter
BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt
BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BKW AG
|
09:29
|BKW Aktie News: BKW zieht am Montagvormittag an (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BKW Aktie News: BKW am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
14.08.26
|BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter (AWP)
|
12.08.26
|BKW senkt Strompreise erneut (AWP)
|
07.08.26
|SPI-Titel BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|SPI-Wert BKW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BKW-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu BKW AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.