BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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17.08.2026 16:29:00
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag gefragt
Die Aktie von BKW gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 132,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 132,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'213 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 133,00 CHF. Bei 131,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'717 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 38,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 129,50 CHF fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,04 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,99 CHF aus.
Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,81 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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