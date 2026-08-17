BKW Aktie News: BKW am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 132,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'213 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BKW-Aktie bis auf 133,00 CHF. Bei 131,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'717 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 183,50 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 38,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 129,50 CHF fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,04 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,80 CHF an BKW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,99 CHF aus.

Am 19.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von BKW veröffentlicht werden. BKW dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,81 CHF je BKW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BKW-Aktie

BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Aktie leichter

BKW-Aktie fester: Neues Preismodell für Solarstrom wird vorzeitig umgesetzt

BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg - Aktie etwas leichter