BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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17.08.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW am Mittag höher
Die Aktie von BKW zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BKW-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 132,40 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 132,40 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'240 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die BKW-Aktie bei 133,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,90 CHF. Bisher wurden heute 13'713 BKW-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,50 CHF) erklomm das Papier am 24.10.2025. 38,60 Prozent Plus fehlen der BKW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 129,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,80 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,99 CHF je BKW-Aktie.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2026 terminiert. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte BKW die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BKW im Jahr 2026 8,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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