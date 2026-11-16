BKW Aktie News: BKW am Montagvormittag tiefer

Die BKW-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 127,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BKW-Aktie bis auf 127,50 CHF ein. Mit einem Wert von 128,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2'761 BKW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 180,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF. Der aktuelle Kurs der BKW-Aktie ist somit 9,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BKW-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,88 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte BKW die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BKW-Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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