BKW Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BKW

Die BKW-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 127,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BKW-Aktie bisher bei 127,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,20 CHF. Zuletzt wechselten 15'029 BKW-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 41,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BKW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete BKW 3,80 CHF aus.

BKW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,87 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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