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16.11.2026 12:29:00
BKW Aktie News: BKW büsst am Mittag ein
Die Aktie von BKW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 127,70 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die BKW-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 127,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'356 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BKW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,30 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 128,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten BKW-Aktien beläuft sich auf 9'078 Stück.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Am 02.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 115,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten BKW-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BKW dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,87 CHF je BKW-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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