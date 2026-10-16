BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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16.10.2026 09:29:00
BKW Aktie News: BKW am Vormittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BKW. Zuletzt stieg die BKW-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF.
Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'225 Punkten notiert. Die BKW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,80 CHF. Mit einem Wert von 119,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BKW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'970 Stück gehandelt.
Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 183,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BKW-Aktie. Bei 115,10 CHF fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,92 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte BKW 3,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BKW wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,98 CHF je Aktie in den BKW-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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