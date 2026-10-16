BKW Aktie News: BKW zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das BKW-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 120,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BKW-Aktie bisher bei 120,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'046 BKW-Aktien.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,50 CHF an. Gewinne von 52,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 115,10 CHF. Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 4,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten BKW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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