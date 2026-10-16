BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
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16.10.2026 12:29:00
BKW Aktie News: Anleger schicken BKW am Freitagmittag ins Plus
Die Aktie von BKW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BKW-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF.
Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 119,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'259 Punkten notiert. In der Spitze legte die BKW-Aktie bis auf 120,30 CHF zu. Bei 119,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'822 BKW-Aktien.
Bei 183,50 CHF markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BKW-Aktie derzeit noch 53,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2026 (115,10 CHF). Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF. Im Vorjahr erhielten BKW-Aktionäre 3,80 CHF je Wertpapier.
Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BKW möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,98 CHF je BKW-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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