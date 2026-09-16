BKW Aktie News: BKW macht am Vormittag Boden gut

Die BKW-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 123,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten tendiert. Die BKW-Aktie legte bis auf 123,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'577 BKW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 183,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der derzeitige Kurs der BKW-Aktie liegt somit 32,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 121,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BKW-Aktie derzeit noch 0,97 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BKW seine Aktionäre 2025 mit 3,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,89 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BKW am 10.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass BKW im Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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